Mobbing. Probablemente sea una palabra a la que no le encuentras sentido, pero es la palabra con la que cada vez más se define el acoso laboral. Puede que seas tú mismo el que lo ha sufrido o no, o que lo hayas visto en tu puesto de trabajo o que un familiar o amigo te haya comentado algo que ocurre en su oficina. A pesar de la cada vez más creciente conciencia social de la ciudadanía con el acoso, en ocasiones no es sencillo detectarlo, ya que desde Sanitas exponen que generalmente se ejerce cuando no hay testigos, aprovechando encuentros personales o difundiendo rumores falsos, entre otras prácticas. El experto laborista Luis F. Pallarés lo ha explicado y ha dado varios consejos, tanto como para los que lo sufren como para los que lo detectan.