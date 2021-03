La campaña de la declaración de la renta 2020 está a punto de comenzar con muchas dudas sobre los ERTE

¿De verdad voy a tener que pagar más por haber estado en ERTE durante parte del 2020?

Las retenciones aplicadas y los errores del SEPE son las claves para saber cómo te afectará este ejercicio fiscal

Se acerca la fecha. El 7 de abril se da el pistoletazo de salida a la campaña de la declaración de la renta, día en el que ya se podrá consultar el borrador a través de la web de la Agencia Tributaria y también confirmarlo y presentarlo. Pero ahora son muchos los que le tienen pánico a ese momento porque han estado en ERTE, en mayo de 2020 eran 1.038.000 mayores de 45 los que se encontraban en esa situación, lo que quiere decir que han tenido dos pagadores: su empresa y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Desde entonces, son muchos los comentarios sobre que se va a pagar más en este ejercicio pero, ¿es eso cierto?

¿Cuál es el umbral para presentarla?

Durante todos estos meses han sido muchos los que han creído que por el simple hecho de tener dos pagadores en vez de uno van a tener que pagar en su declaración de la renta 2020. Lo que ocurre es que muchas personas que hasta entonces no se habían visto obligadas a tener que presentar sus rentas ahora sí van a tener que hacerlo.

¿A qué se debe esto? Cuando solo hay un pagador, la empresa, el umbral por el que se te obliga a presentar la declaración de la renta es cuando los ingresos anuales superan los 22.000 euros, aunque siempre se puede presentar de forma voluntaria si no se llega a esa cifra. Ahora, cuando muchos cuentan con dos pagadores por haber estado acogidos a un ERTE, el umbral cambia, ya que la obligación para hacer la declaración de la renta baja a los 14.000 euros. Eso sí, si lo abonado por los otros pagadores no llega a 1.500 euros no se considerarían dos pagadores y se estaría exento.

Ojo a las retenciones aplicadas

Por tanto, no habría que pagar más por el simple hecho de tener dos pagadores durante 2020. ¿Por qué? En principio porque todo depende de los ingresos que se han obtenido. Ahora bien, las retenciones durante el último ejercicio también tienen mucho que decir, ya que cuando hay dos pagadores no se conoce de forma exacta los ingresos que percibe una persona, pudiendo ser una retención muy baja o muy alta.

Aquí es donde sí que podría salir algo más cara la declaración de la renta de 2020, pues en caso de que el SEPE no haya aplicado grandes retenciones, lo más probable es que toque pagar. Y si algún trabajador esperaba una resolución diferente por su situación en ERTE, Hacienda ya ha comunicado que no, que la normativa no cambiará.

No pagues los errores del SEPE

Pero el caso que más preocupa es a aquellos que a lo largo de su vida laboral en ERTE el SEPE ha realizado pagos erróneos, trabajadores que han recibido más dinero del que les correspondía por fallos del sistema.

Aquí existen varias opciones. En caso de que el SEPE haya reclamado el dinero de más y el perjudicado lo haya devuelto durante el 2020 no debería haber problema para realizar la declaración de la renta, ya que los ingresos ya deberían ser los indicados. Pero, ¿y si me han reclamado y la devolución se ha hecho en 2021? En estos casos hay que estar atento, ya que es probable que el borrador no refleje ese ajuste de cuentas, por lo que tendrá que ser el contribuyente quien realice esa modificación.

Y cómo no, una tercera opción. Puede que el SEPE aún no haya reclamado el reintegro en el momento de hacer la declaración de la renta, por lo que no has podido devolver ese dinero de más que te han pagado. En estos casos se ha indicado declarar todo el dinero recibido, así cuando el SEPE notifique la devolución y esta se efectúe se puede pedir una rectificación para corregir la declaración de la renta.