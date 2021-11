Con el teletrabajo y las nuevas dinámicas laborales híbridas, monitorizar la actividad de los trabajadores se está convirtiendo en una tarea cada vez más complicada para las empresas. Es por ello que muchas optan por acudir a detectives privados cuando sospechan que sus empleados no están cumpliendo con sus obligaciones o pueden estar engañándolas con una Incapacidad Temporal (IT) o baja por enfermedad. Pero, ¿es legal que tu empresa te ponga un detective privado? ¿Qué puede hacer y qué no? ¿Cuáles son los límites infranqueables y cuál es la línea que separa una actividad lícita de una intrusión en la vida personal? Te lo explicamos.