Radiografía de los autónomos mayores de 45: el precio de la luz, más impuestos y la falta de ayudas, lo que les obliga a cerrar

Por el contrario, 800.000 autónomos, el 30,3% afirma haber vuelto a la normalidad y tener una situación similar a la anterior a marzo de 2020. De ellos, el 23,8% afirma que su negocio no sólo se ha recuperado al 100% sino que ha aumentado si lo comparamos con las cifras anteriores a la pandemia.

En el lado opuesto, del 67,6% que afirman no haber alcanzado la recuperación del negocio , el 54,9% dice que la bajada de la facturación es aún superior al 50%, de los que el 19,8% afirma que a día de hoy aún registra una bajada del 75% del negocio si se compara con cifras anteriores a la pandemia.

Además prácticamente la mitad, el 47,5% no descarta tener que cerrar su negocio, incluso el 7,4% afirma que tendrá que cerrar. Por el contrario, el 49,5%, a pesar de no ha recuperado toda su actividad, afirma que no se plantea el cese de su negocio.