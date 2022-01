Hay microhábitos y rutinas que no exigen planificación ni preparación, son cosas que se hacen puntualmente antes o después de algo. Pero hay hábitos por tipo actividad que requieren un tiempo . Por ejemplo: hacer ejercicio tres veces por semana. Si yo no me anticipo y programo esa actividad en mi agenda, terminaré diciendo esto: "empecé a hacerlo pero al final lo dejé porque no encontraba tiempo" . El tiempo no se encuentra, se hace. En el libro afirmas que con buenos hábitos, la productividad y el tiempo crecen. ¿Puedes identificar los 'ladrones de tiempo' y cómo esquivarlos?

Tengo muchos, la verdad, además de otros más pequeños que juegan un papel vital en mi 'Red de Hábitos'. Por mencionar tres de los que más me aportan cada día: el primero es que empiezo todos los días haciendo siempre la tarea más importante. De todo lo que me he propuesto hacer en el día, lo que aseguro primero es lo que más resultados me da. En segundo lugar, cada día, durante una hora, me alejo de cualquier pantalla e Internet, y desconecto. Eso me 'entrena' para depender menos de la tecnología y fortalecer mi capacidad de atención. Por último, cada día termino alguna cosa que tenga a medias o que haya quedado pendiente sin rematar. Busco arrastrar menos cabos sueltos en mi vida y trabajo, y poder centrarme mejor en lo siguiente.



¿Cómo ha cambiado tu vida después de implementar estos cambios?