El motivo es evidente: si te pillan, estás fuera . Y ya lo dice el dicho: se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. En el caso del mercado laboral, descubrir las mentirijillas de un candidato resulta mucho más fácil de lo que puede parecer a primera vista. Basta con hacer una prueba de nivel o dedicar un poco de tiempo a comprobar los datos que aparecen en su currículum para descubrir si un aspirante miente o no.

Pero ¿qué ocurre cuando no se dispone del tiempo o los recursos necesarios para verificar los currículums de los aspirantes? En estos casos, la responsabilidad de pillar al mentiroso recae en el propio entrevistador que, si tiene experiencia, podrá descubrir todos los fallos de la historia del candidato de forma relativamente sencilla, ya sea a través de extensos cuestionarios, test psicotécnicos o de las propias preguntas.

Precisamente, una pregunta es lo que necesita Elon Musk para averiguar si un candidato miente o dice la verdad. Durante una ponencia celebrada en el marco del World Government Summit de Dubái de 2017, el CEO de Tesla y segundo hombre más rico del mundo reveló que en todas las entrevistas de trabajo en las que participa hace siempre la misma pregunta para comprobar la sinceridad del aspirante : ¿cuál ha sido el problema más difícil al que has tenido que enfrentarte y cómo lo solucionaste? Y lo mejor: funciona.

Anteriormente, Elon Musk ya había afirmado que no le da demasiada importancia a los títulos académicos de los candidatos que quieren trabajar en Tesla, sino a sus logros y éxitos profesionales. El magnate defiende que un título en una Universidad prestigiosa no implica necesariamente que un candidato pueda hacer grandes cosas, mientras que un buen historial laboral sí aumenta las probabilidades de éxito. “Si alguien tiene un gran historial de éxitos laborales, es probable que continúe así en el futuro”, señala. Por este motivo, a la hora de entrevistar a un candidato no hace demasiado hincapié en su carrera, sino que centra sus esfuerzos en averiguar cuál ha sido su papel en los proyectos en los que ha participado.