Pero ¿qué ocurre si tienes que empezar en una nueva empresa de forma telemática? ¿Cómo debes actuar? Si los primeros días en una compañía siempre son complicados, cuando tenemos que adaptarnos a la cultura y ritmo de trabajo desde casa, sin reuniones ni charlas distendidas con los compañeros, la cosa se vuelve aún más difícil, ya que carecemos de oportunidades para demostrar nuestra valía y formar buenas relaciones interpersonales con el resto de la plantilla. Para salir del paso en estas situaciones, la plataforma especializada en desarrollo laboral The Muse publicó recientemente una serie de consejos que pueden ayudar a integrarnos mejor en nuestra nueva empresa desde casa.

No ir a la oficina ha reducido las posibilidades de que tengamos una charla distendida e informal con nuestros compañeros de trabajo, lo que a su vez imposibilita que nos demos a conocer y que creemos relaciones estrechas en el trabajo . Para solucionar este problema, es recomendable que organicemos alguna que otra videollamada que no tenga un motivo de trabajo detrás, simplemente para charlar. Así podremos mantener una conversación mucho más humana que por mensaje.

Las videollamadas son un método perfecto para conocer a nuestros compañeros de trabajo, siempre y cuando no nos excedamos. A pesar de que tú puedas estar ansioso por saber más de tu equipo, es probable que el resto de integrantes no se sientan tan entusiasmados. Por eso, debes ser consciente de los límites de tus compañeros y no presionarlos a que se unan a las videollamadas. Así demostrarás que eres considerado y perceptivo.