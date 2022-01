Este cálculo se realiza teniendo en cuenta tanto el sueldo como las circunstancias familiares y personales del trabajador, y se hace con la idea de que el contribuyente no tenga que pagarle a Hacienda cuando haga la Declaración de la Renta. No obstante, puede darse el caso de que las retenciones no sean lo suficientemente altas y que nos encontremos con que el resultado de nuestra declaración nos salga a pagar.