Si quieres lograr dar con aquellos secretos que hagan que tu cena de empresa navideña sea mucho más llevadera, aquí te daremos los trucos perfectos para conseguir sobrevivir. Así que, anota bien cada uno de los secretos que te daremos para conseguir que una cena navideña de este estilo no te pase factura.

La cena de empresa es una gran oportunidad para conocer mejor a tus compañeros en un ambiente distendido y alejado del estrés de la oficina. Ten en cuenta que acudirán compañeros de otros departamentos y nuevos empleados con los que probablemente no tengas ocasión de socializar muy a menudo. Tanto si decides ir como si finalmente no vas, te recomendamos confirmar asistencia para facilitarle el trabajo a los compañeros que están organizando la cena.

Si llegas antes de tiempo no te sientes en la mesa a esperar a los demás. Quédate en la barra del bar o avisa por WhatsApp para fijar un punto de encuentro cercano hasta que vayan llegando tus compañeros. Si llegas tarde, acepta que el resto haya empezado sin ti y pide disculpas. Tan importante es la llegada a la cena como el momento de abandonar la fiesta .

Prohibido poner el teléfono sobre la mesa, sobre todo en este tipo de eventos en los que queremos fomentar la comunicación. No hace falta que digamos que es de mala educación mirar el móvil mientras comemos acompañados e ignorar las personas que tienes cerca. Si te ha tocado sentarte al lado de alguien que no conoces o incluso con el que no tienes mucha afinidad, pensarás que el móvil podrá hacerte más llevadera la cena pero ¿y si le das una oportunidad e intentas conocerle mejor?