Ya lo has leído mil veces antes: para encontrar trabajo pasados los 50 hay que hacerse un currículum adaptado a los nuevos tiempos, con las llamadas 'soft skills' o habilidades suaves, y tener una buena red de contactos. Lo que no habrás visto ni oído tanto es cómo hay que moverse como pez en el agua para posicionar bien ese CV y también a ti como tu propia marca personal . El agua, en estos tiempos, es LinkedIn, la plataforma de contactos profesionales más grandes y activa, y aquí te traemos algunos consejos menos conocidos para sacar todo el jugo a esta red social.

El perfil de LinkedIn no es como un currículum al uso. Por eso es importante que lo optimices colocando palabras clave adecuadas que te describan como profesional. Sobre todo, presta atención al apartado 'extracto', que es donde te podrás describir mejor.

Aunque ese apartado parezca banal, servirá a los algoritmos de LinkedIn a la hora de mostrarse ofertas de empleo y también para que te aparezcan sugerencias de amistad que estén relacionadas con tu ámbito laboral. En definitiva, es tu propuesta de valor, tu 'storytelling', no lo desaproveches . En esto coincide un experto como Daniel Romero-Abreu, de Thinking Heads: "las redes sociales son igualmente una herramienta de máxima utilidad a la hora de difundir los mensajes, un canal a través del cual atraer audiencias relevantes y construir una reputación".

Este es otro de los apartados fundamentales en LinkedIn y que, en la mayoría de las ocasiones, se dejan de lado. Por ello, Liz Salgado, especialista en curriculumytrabajo.com recomienda que "es una gran oportunidad para solicitar a otras personas que hablen de ti y de tu trabajo, por lo menos en el momento en el que coincidisteis, ya sea como tus responsables, tus subordinados/as, compañeros/as de equipo, de formación, etc".

En esta sección, indica, cuando el usuario quiera hacer una recomendación, "marcará el tipo de relación que tuvo y en qué etapa profesional coincidió, y es importante que de la misma manera que tú agradecerás que hagan una recomendación sobre ti, ofrécete tú también a hacerlas, incluso hazlas y una vez las reciban ya decidirán si publicarlas en su perfil o no hacerlo".

Un error muy frecuente dentro de las personas que quieren buscar trabajo es pensar que LinkedIn es un Infojobs o un Experteer más. Y no es así. Las funcionalidades de esta plataforma son mucho mayores y permiten un nivel de interacción con profesionales de todos los ámbitos que otras no tienen. Por eso LinkedIn tiene más que ver con la generación de una red de contactos, de unos contenidos adecuados y unas interacciones que no encontrarás en otras plataformas de empleo.