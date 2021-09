"Para que este contrato sea válido, tiene que especificar en el propio contrato de trabajo qué circunstancia especial justifica que la empresa tenga que contratar a temporales. Y ya anticipo; poner "temporada de verano 2021" no sirve ", relata Pallarés en el hilo de Twitter donde deja constancia de ello.

"La normativa exige que en esta definición del contrato, sea concreta y clara sobre qué circunstancia ha ocurrido para no poder asumir el volumen de faena con la plantilla fija de la empresa. Por eso tiene que ser algo sorpresivo, inesperado para la empresa, fuera de lo normal", dice. Por eso, la opción que muchas empresas ponen de "Fin del verano 2021" no es válida, pues no cumple con las premisas anteriores.