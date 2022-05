En nuestro país muchas compañías han sufrido demasiados apuros económicos durante la pandemia al igual que cientos de familias. Cuando se creía que el mercado iba a despegar de nuevo ha llegado una inflación sin tregua, un brutal incremento de los carburantes y una guerra en Ucrania que ha trastocado todos los planes. Una de las estrategias que han llevado a cabo ciertas empresas es la reducción de los salarios. Desde Uppers nos preguntamos cuándo se puede bajar el sueldo a un empleado y si existe la posibilidad de reclamar, es decir, cuándo es ilegal que la empresa me baje el sueldo.

Cada organización firma con sus trabajadores una retribución económica por contrato. Con lo cual, si esa retribución no se percibiera íntegra el empleado podría reclamar. Además, ese contrato debe cumplir unos mínimos según lo pactado en el convenio colectivo si corresponde. En principio, una empresa no puede modificar las cláusulas del contrato sin que esté de acuerdo el asalariado .

No obstante, la ley también establece que esa modificación salarial se debe realizar bajo unas condiciones en tiempo y forma porque si no podría declararse nula. En cuando al tiempo, la compañía debe informar del cambio con un mínimo de 15 días antes de que se haga efectiva la reducción. En cuanto a la forma, es obligatorio notificar la modificación de la retribución del contrato al trabajador y a sus representantes legales.

Cualquier trabajador tiene la posibilidad de no aceptar obligatoriamente ese cambio en su nómina, aunque se haya realizado dentro de la legalidad. Podrá reaccionar aceptando la decisión, pero también no aceptarla e impugnarla ante el Juzgado de lo Social. Ello conlleva una posterior sentencia de un juez que declarará la modificación salarial justificada o injustificada, de modo que se reconocerá o no su derecho a volver a sus condiciones anteriores.