Por norma general, los tres primeros días en situación de baja el empleado no percibe el sueldo. Del día 4 al día 20 se cobra el 60% de la nómina. Este importe corre a cargo de la empresa hasta ese último día, pero a partir del decimosexto el salario lo abona la Seguridad Social. Más bien, la compañía se ocupa de reclamar esa porción a dicho organismo.

Es importante saber que mientras se está en situación de baja laboral, el empleado no pierde su periodo de vacaciones establecido por convenio. Lo que no podrá disfrutar son los días festivos a no ser que su convenio haya fijado lo contrario.