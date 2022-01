Conseguir los propósitos para el año nuevo siempre es un reto complicado de conseguir. Dejar de fumar, ir al gimnasio, leer más o dejar de ver tantas series no es tarea sencilla, pero si hablamos de nuevos propósitos en el ámbito laboral, la cosa se complica aún más. Ya se sabe: 'vísteme despacio, que tengo prisa', y cambiar cosas en tu entorno profesional siempre es algo que lleva más tiempo que un solo año. Aun así, nunca está de más intentarlo.

Muchos de estos cambios que uno se propone como trabajador no dependen de sí mismo, sino de la cultura de la empresa, su manera de entender su relación con los trabajadores, los planes que tenga para ellos (si los tiene), el mercado, y un largo etcétera. Sin embargo, para aquellos cambios que sí puedan hacer los trabajadores, hay diferentes consejos que pueden llevar a cabo para intentar lograrlos según los expertos de los UOC.

1- Ser realista y no proponer retos demasiado ambiciosos es una de las claves para tener éxito, explica Manuel Armayones, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación en la UOC. No podemos pretender ir a recoger a los niños al colegio si nuestro horario laboral es inamovible, pero quizá sí negociar hacerlo una vez por semana.

2- Concretar objetivos al máximo es fundamental, añade Alicia Aguilar, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. Plantearse "dejar de comer pan en las comidas" es mucho más fácil de cumplir que "no comer nunca más hidratos de carbono".

4- Hablar y explicar el objetivo. Que nuestros familiares, amigos, compañeros, etc. conozcan nuestras metas no solo aporta sensación de pertenencia, también aumenta nuestro compromiso. "Además, la sanción social que nos espera si no lo conseguimos se convierte en un incentivo para seguir intentándolo", explica Manuel Armayones.