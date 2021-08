Canta el mágico Joaquín Sabina aquello de "Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid", y no sabemos muy bien si es por lo que le gusta la ciudad (que lo es) o porque también le gustan los bocadillos de calamares que se sirven a la salida de la mítica estación de tren madrileña. Estos días, el bar El Brillante ha saltado a la palestra por anunciar que solamente contrata a camareros desempleados de más de 50 años. Todo un gesto de responsabilidad que le da a sus bocadillos un sabor más especial.