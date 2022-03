El hecho de que te encuentres en situación de incapacidad temporal , es decir, de baja laboral, no impide que la empresa pueda proceder a tu despido si efectivamente hay causa para ello. Por tanto, es cierto que me pueden despedir estando de baja, según nos han explicado en un despacho especializado en derecho laboral de Madrid. Desde Uppers vamos a despejar las dudas sobre en qué casos tu empresa te puede despedir estando de baja y, en tal asunto, los supuestos y condicionantes que deben ser tenidos en cuenta de sus posibles consecuencias.

Puede suceder que una compañía rescinde el contrato de trabajo de forma unilateral con el empleado, si existen razones para ello, y lo podrá llevar a cabo, esté o no de baja laboral. Tendrá que “proceder a describir las causas por las que ha tomado esa decisión, y si no fueran suficientes, el tribunal declarará dicho despido como improcedente”, apuntan desde el despacho. Puntualizan que “será improcedente en aquellos casos donde no se cumple lo previsto en la norma al considerar que no existe causa justificada para rescindir unilateralmente el contrato”. En este supuesto significa que “el despido es causal y cuando dichas causas no se consideran justificadas o acreditadas la consecuencia por definición sólo sería la improcedencia del despido”.