Hay distintos tipos de inversores, y diferentes momentos en el desarrollo del negocio en que puedes acudir a ellos. Hay quien sólo invierte pocas cantidades (de 10.000 a 20.000 euros) en el momento de la creación. Después, si ya has realizado un mínimo producto viable y lo has testado en el mercado, se acude a los capitales semilla, que invierten entre 50 a 200 mil euros. Y si existen posibilidades reales de gran crecimiento y ya tienes un equipo consolidado, acudes a las series A, los grandes inversores, de más de 300.000 euros.

"Los inversores buscan ahora proyectos rentables a medio plazo, hablo de dos años. Se buscan mucho productos y servicios que ya están funcionando, pero que no están digitalizados, por ejemplo, las gestorías. Todavía son muy manuales, y nosotros hemos apostado en una de nuestras start up por una aplicación que conecta al autónomo con el sistema contable de la gestoría sin que haya casi interacción humana. Si el producto funciona, podemos ofrecérselo a miles de gestorías, y podríamos hacerlo casi con el mismo personal. las gestorías existen desde hace muchos años, pero hemos mejorado los procesos.

Pero también recomienda no meterse en camisas de once varas. "Emprende en lo que sabes. Si no tienes experiencia en el sector en el que vas a meter, no te metas. El inversor valora mucho que tengas un recorrido en el mercado en el que te vas a meter, eso le da tranquilidad. Invierte en aquello que llevas haciendo muchos años, no en cosas que nunca has hecho antes", afirma Adrián Martínez.