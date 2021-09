La gran ventaja de estos fondos es que la financiación se consigue con subvenciones a fondo perdido. No se trata de créditos, no tienes que devolver el dinero. Eso sí, debes utilizarlo para cumplir con los objetivos especificados en tu proyecto, y cada convocatoria explica muy bien en qué puedes usar los fondos y en qué no. Deberás justificar cada euro recibido, y pueden obligarte a devolver lo invertido, si no lo haces.