Resiliencia

Pensamiento crítico

Compromiso

Independientemente de las crisis, hay cosas que no cambian. Una de ellas es que las compañías busquen empleados productivos y comprometidos , capaces de cumplir con los objetivos que se les asigne y de seguir la visión corporativa: ocurría antes de la pandemia, y ocurre ahora.

Flexibilidad

En momentos de cambio, es importante que los trabajadores sepan adaptarse a nuevas situaciones. Ahora que el trabajo telemático está en auge, las compañías buscan personas capaces de adoptar estas nuevas formas y herramientas, según apuntan desde el IEBS. No obstante, adaptarse al teletrabajo no siempre es fácil, especialmente cuando vivimos en casas muy pequeñas o no estamos acostumbrados a la tecnología, y muchas veces acabamos alargando nuestras jornadas y difuminando las barreras entre tiempo libre y horario laboral.