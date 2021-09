Iñaki Gabilondo se despide de la radio: sus reflexiones más personales y aplaudidas sobre la actualidad

La radio queda huérfana. Iñaki Gabilondo se ha retirado de los micrófonos tras más de 50 años dedicándose a las ondas y lo ha hecho en una entrevista junto a Aimar Bretos en la Cadena Ser, en el programa Hora 25, espacio que él mismo presentó y dirigió. "Hacerse mayor es un proceso de despedida. Voy a cumplir 79 años el mes que viene. Estaba claro que este se acababa ya y me estaba aburriendo de mí" , contaba el periodista. No se retira del todo del periodismo, seguirá haciendo alguna cosa, pero tras ello tiene claro que se dedicará a "leer todo lo que pueda y vivir con los ojos muy abiertos, tratando de entender lo que pasa y con una curiosidad de amplio espectro". Décadas de periodismo dan para mucho, por eso repasamos algunas de sus reflexiones en su despedida y a lo largo de su carrera.

En su despedida a Gabilondo le ha dado tiempo de hablar de multitud de temas, como del momento político actual y la democracia. "La democracia es un juego de tensiones, se inventó para discrepar y es la esencia misma de la de la democracia, pero si no hay elementos en común no sirve. Hay cosas que no se pueden hacer sin acuerdo. Como no hay posibilidad de acuerdo las cosas más importantes las estamos dejando", comentaba junto a Aimar Bretos.