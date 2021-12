Felicidad y risas en el entorno de trabajo. Sí, es posible. ¿Habías oído hablar de ello? Un estudio demostró que los líderes con algún sentido del humor eran considerados un 27% más motivadores y admirados que los que no bromean. Además, sus empleados están un 15% más comprometidos y sus equipos tienen más del doble de probabilidades de resolver un reto de creatividad y todo eso se puede traducir en una mejora del rendimiento . Con estos datos, ¿por qué no fomentar el humor en el trabajo? Sigamos indagando.

Lo primero que hay que saber es que todos tenemos sentido del humor. Cada uno, a su manera, lógicamente, y es posible perfeccionarlo y aprenderlo. A pesar de que creas que no puedes hacer ningún chiste ni ninguna gracia porque no va a servir para nada, los estudios dicen todo lo contrario: los trabajadores aprecian cualquier tipo de gracia (siempre que no sea hiriente u ofensiva).