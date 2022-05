Dejar una empresa inactiva y no cerrarla adecuadamente puede salirte caro. Las empresas zombis , aquellas que llevan tiempo inactivas pero no se han dado de baja, suponen gastos al empresario, ya que cada año se deben presentar las cuentas en el Registro Mercantil y también el Impuesto de Sociedades, aunque no hayan facturado nada. Cerrar una empresa cuesta dinero, pero si no tiene actividad, a la larga compensa.

Una empresa inactiva es la que no ejerce ninguna actividad y así lo ha comunicado a Hacienda. Muchos empresarios deciden no cerrarlas definitivamente por si acaso reinician su actividad, y entre tanto se ahorran los gastos de disolución y liquidación.

Una sociedad inactiva no puede emitir facturas, y además, el IVA soportado en las facturas recibidas no será deducible, pero debe seguir presentando cada año el Impuesto de Sociedades marcando la casilla 026 de “Entidad Inactiva”. No presentar el Impuesto de Sociedades o informar de tus cuentas anuales a la Agencia Tributaria conlleva una sanción que asciende a los 200 euros por cada año que no se ha rendido cuentas con Hacienda. Pero, "esos 200 euros son en caso de que no haya salido a ingresar. Si algún año la declaración salió a pagar, la cuantía que se deberá abonar a Hacienda para regularizar su situación es, como mínimo el 50% de la cantidad dejada a ingresar más intereses", explica Mayte Sancho, de la asesoría Consulting.