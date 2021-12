No es excusa: el miedo al contagio por covid no exime de ir al trabajo y puede ser motivo de despido

El pasado junio el TSJM emitía un fallo con esta sentencia que, tras no ser recurrido por las partes, ahora ha adquirido firmeza y marcará la senda en otros casos similares que se puedan dar en la región . Una sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Social del TSJM en la que se desestima un recurso interpuesto por una trabajadora contra el dallo del Juzgado de lo Social de Madrid que en octubre de 2020 declaraba procedente su despido por no haber acudido a su puesto de trabajo presencial en dos días de marzo y uno de abril de 2020 en los que afirmaba tener miedo a contraer la covid-19 y contagiar a sus padres mayores.

No obstante, la trabajadora no debía acudir cada día de presencialmente a su puesto de trabajo. Con la declaración del estado de alarma, la empresa adoptó el teletrabajo habitua l , pero había un turno de mañana y otro de tarde en el que un solo empleado debía acudir presencialmente a cada turno de trabajo y departamento para dar soporte al resto de compañeros que estaban teletrabajando.

Finalmente, ese día no acudió a la oficina y un día antes de que le volviese a tocar turno presencial pidió no acudir de forma presencial a lo largo de la pandemia para cuidar de sus padres mayores y enfermos por ser grupo de riesgo. La empresa contestó que no era posible y que en todo caso podrían tomar medidas contra ella. Tras volver a sucederse, el 15 de abril le volvía a tocar ir a la oficina, pero no pudo por estar de baja por ansiedad.