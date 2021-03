El mes de marzo está marcado en rojo para muchas empleadas del hogar. También para las personas que las contratan. Y, por supuesto, para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. A final de mes se acaba el plazo para regularizar la situación de aquellas que o bien no tienen contrato o bien cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y las multas por no hacerlo o no hacerlo bien podrían llegar hasta los 187.000 euros.