Pero lo que muchos no saben es que, a la hora de firmar los finiquitos , las empresas pueden asegurarse de que, después de acatar la decisión con tu firma, no puedas reclamar. Esta situación, enmarcada dentro del derecho laboral, puede revertirse si al lado de la firma escribes el término 'no conforme' . Recogemos la explicación de un experto para recomendarte qué hacer en estas situaciones.

"Supongamos en este ejemplo que por salario y antigüedad, para el caso en que se gane la impugnación del despido en sede judicial, nos corresponde una indemnización de 10.000 euros. Pero resulta que en el finiquito nos han pagado 3.000 euros y no hemos puesto el 'no conforme'. En este caso, al no ponerlo, el juez va a entender que hemos llegado a un acuerdo. La empresa paga 3.000 euros más de lo que le tocaba y a cambio el trabajador renuncia a los 7.000 de diferencia. En este caso se entiende que tiene carácter transaccional, ya la has liado", explica Pallarés.