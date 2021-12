El caso del jefe que echó a 900 empleados a la vez por Zoom: "Si estás en esta llamada, es que estás en el grupo de desafortunados"

Hay formas lamentables y duras de despedir, y luego está la de Vishal Garg, consejero delegado de Better.com , una firma estadounidense de préstamos hipotecarios, que, ni corto ni perezoso, despidió a 900 de sus empleados a través de la plataforma de videollamadas Zoom en un mensaje que no duró ni 5 minutos. La reacción de los empleados no se hizo de rogar, y pronto el encuentro se hizo tan viral que el propio Garg tuvo que pedir disculpas después.

Previamente, eso sí, Garg intentó ser algo empático con sus empleados dando un poco de pena: "Es la segunda vez en mi carrera que hago esto y no quiero hacerlo. La última vez lloré". Realmente, ¿a quién le importaba si este señor había llorado cuando estaba despidiendo al 9% de su plantilla ? A sus empleados, desde luego, no.

"Quiero pedir disculpas por la forma en que manejé los despidos la semana pasada. No mostré la cantidad apropiada de respeto y aprecio por los individuos que fueron afectados y por sus contribuciones a Better. Soy dueño de la decisión de realizar los despidos, pero al comunicarla cometí un error en la ejecución. Al hacerlo al hacerlo, os he avergonzado. Me doy cuenta de que la forma en que comuniqué esta noticia empeoró una situación difícil. Estoy profundamente arrepentido y me comprometo a aprender de esta situación y a hacer más para ser el líder que ustedes esperan que sea", afirma en el comunicado.