Si llevas tiempo aguantando para ver si mejora la cosa y el negocio no tira, que sepas que los autónomos también pueden cobrar el paro, aunque tiene otro nombre, la prestación por cese de actividad. No la puedes pedir de forma voluntaria, pero te protege si te has quedado sin clientes, o has tenido que cerrar tu negocio. Te contamos cuánto se cobra, durante cuánto tiempo y qué tienes que hacer para pedirla.