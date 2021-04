Tanto si eres el gerente de una empresa como si estás de empleado en una, esto te interesa: el registro de salarios de los trabajadores es obligatorio a partir de hoy. Una iniciativa que nace con el propósito de reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en los mismos puestos laborales. Y no es para menos. Según datos del INE, en España el salario medio de un hombre era de 26.378 euros mientras que el de una mujer se quedaba en los 21.011. Las diferencias, además de en la vida laboral, se notan después en la brecha salarial de la jubilación . Así funciona esta nueva herramienta que deben implantar las empresas.

¿Cuál es el objetivo de esta medida?

Evidentemente, publicando un tabla salarial no se van a corregir las discriminaciones de un día para otro, pero en el Real Decreto que recoge esta novedad se explica que su objetivo es " la identificación de discriminaciones , en su caso, tanto directas como indirectas, particularmente las debidas a incorrectas valoraciones de puestos de trabajo, lo que concurre cuando desempeñado un trabajo de igual valor se perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y sin que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios".

¿Qué tiene que incluir el registro salarial?

¿Quién puede ver esta información?

Si la empresa no tiene representación legal, la información que se facilitará no serán los datos promedio de los salarios que están en el registro, sino que la información a facilitar se limitará a las diferencias porcentuales que existieran en los sueldos entre hombres y mujeres. De este modo, no podrá ver una relación de sueldos por cada persona, y menos aún con nombre y apellidos.