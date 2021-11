Pasamos prácticamente un tercio de nuestra vida en el trabajo. Ocho horas al día, en el mejor de los casos, que dan para mucho. Incluso para que surja el amor o un escarceo amoroso. Según una encuesta de Infojobs, el 31% de los trabajadores españoles aseguran haber tenido una relación con alguien del trabajo, pero como no todo es tan bonito como en las películas, y tampoco somos Harrison Ford, en Uppers nos hemos hecho una pregunta: ¿Qué ocurre si tienes una relación sentimental con alguien de tu trabajo? ¿Y si, además, te pillaran manteniendo relaciones sexuales con esa persona en algún lugar del trabajo?

Según Miguel Ángel Querejazu, abogado laboralista, " ni el Estatuto de los Trabajadores ni ningún convenio colectivo regula las relaciones personales o sentimentales en el trabajo o con alguien del trabajo, porque vulneraría el derecho fundamental de la intimidad, por eso no se puede prohibir".

Por eso, para intentar "desincentivar" estos amoríos, "lo que hacen las empresas es regularlo a través de su código de conducta interno, que todo trabajador tiene que cumplir junto con su contrato", nos explica Querejazu. "En algunos de estos códigos sí que recomiendan o animan, porque prohibir no pueden, que no se permiten relaciones afectivas entre compañeros, sobre todo jerárquicamente, porque puede haber problemas de objetividad y discriminaciones en la empresa. Eso sí, en caso de despido por este motivo se puede recurrir y ningún juez va a declarar un despido procedente por ese motivo, porque siempre vulneraría el derecho a la intimidad. ¿Qué hace la empresa? Te sanciona: te quita sueldo, sanciones económicas, de estar tiempo parado, etc.", explica el abogado.