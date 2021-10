No hay un método claro, puesto que cada persona es un mundo aparte y siente y padece de una forma única. Sin embargo, sí hay patrones comunes que pueden ser útiles. Una de esas pautas es no negar el problema, sino sostenerlo y tolerarlo. "No debemos evitar lo que sentimos, pero tampoco podemos dejarnos inundar por ello" , recomienda Lareo. En psicología, a este intrincado equilibrio se le llama mantener los márgenes de la ventana emocional.

Lareo subraya, al mismo tiempo, la importancia de los hobbys, el deporte y la buena alimentación como rutinas que deben seguir formando parte de tu día a día. Un despido fulminante puede generar ansiedad, pero esta incidirá mucho menos en tu salud mental si mantienes todo aquello que hacías antes. Come bien, no dejes de lado tus aficiones y continúa haciendo deporte. Mantén tu cabeza ocupada.

Como decíamos, también es conveniente que te olvides del 'y si' y te centres en todo lo que sí puedes controlar. Para ello, el psicólogo recomienda una dosis generosa de compasión por ti mismo, aunque intentando que que no se convierta en autocomplacencia. "Has llegado hasta donde has podido, seguramente lo has hecho lo mejor posible. Si ha faltado esfuerzo, es bueno que te hayas dado cuenta; aprenderás para el futuro".