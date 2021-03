Renta Activa de Inserción, RAI

Si tienes más de 45 años y menos de 65, puedes pedir la Renta Activa de Inserción (RAI) , aunque con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, este subsidio está en vías de desaparecer. La RAI se concede cuando se te agota el paro o si no tienes derecho a él . Debes estar inscrito ininterrumpidamente como demandante de empleo durante 12 o más meses. Se puede cobrar durante tres años, pero no seguidos, debes dejar un año sin recibirlo y pedirlo de nuevo al año siguiente.

Se cobra igual que el subsidio para mayores de 52 años, es decir 451,92 euros mensuales. Para cobrar la RAI debes tener menos de 65 años y que la suma de los ingresos mensuales obtenidos por todos los miembros de tu familia (el solicitante, su cónyuge y los hijos menores de 26 años o mayores incapacitados o menores acogidos), dividida por el número de miembros que la componen no supere 712,50 euros mensuales por miembro.

Subsidio para mayores de 52

Es un subsidio de 452 euros (451,92) mensuales que se cobra hasta que te jubiles si tienes 52 años o más y no tienes otros ingresos. Se exige tener acumulados al menos 15 años de cotizaciones en cualquier régimen de la Seguridad Social, dos de los cuales deben estar dentro de los últimos 15 años, y 6 años como mínimo deben ser cotizaciones en el Régimen General.

Por lo tanto, si estás cobrando la RAI y cumples los requisitos, debes pedir cita previa el paro (no se puede hacer on line) y pedir el subsidio para mayores de 52, si te lo conceden, se da de baja la RAI automáticamente.

El Ingreso Mínimo Vital

Los importes recibidos por el IMV son superiores a los del subsidio de mayores de 52 años, pero no cotizan a la Seguridad Social. No obstante, no debes preocuparte por eso, antes de pedir el IMV debes pedir el subsidio para mayores de 52, ya que es obligatorio “haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho” para acceder al IMV.