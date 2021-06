¿Cómo tener la casa fresca?

Mantente hidratado

En tu caso, es importante llevar ropa fresca y cómoda para tu jornada laboral desde casa y mantenerse hidratado con agua fresca evitando otras bebidas más sofocantes. Además, que no tengas aire acondicionado, o no quieras poner a funcionar, no significa que no puede llegarte una racha de aire frío. Hay ventiladores no muy grandes que funcionan por batería, es decir, se cargan como un móvil y funciona hasta que se le termina la batería y así evitas tenerlo enchufado todo el día.