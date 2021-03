Bombardeo tecnológico

Sin duda, el trabajo remoto ha llegado para quedarse para muchas personas, por lo que es importante empezar a tomar decisiones sobre tu entorno de trabajo en casa y el equipo que utilizas, pero también es importante mirar hacia ti. Como comentábamos, la concentración tras el teletrabajo no es la misma que antes por el llamado 'yaísmo' o 'always on', es decir, estamos constantemente conectados y bombardeados por publicidad, notificaciones, etc.