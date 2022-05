Todos tenemos alguno en nuestro entorno laboral. Y si no lo reconocemos, entonces quizás los "capullos" seamos nosotros mismos. La psicóloga norteamericana, Tessa West, ha identificado hasta siete clases de comportamientos venenosos que campan a sus anchas en cualquier trabajo. Y lo ha plasmado en un libro, 'Jerks at Work: Toxic Coworkers and What to do About Them' ('Gilipollas en el trabajo: empleados tóxicos y qué hacer con ellos').