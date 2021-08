El lenguaje no verbal es aquello que no sale de nuestra boca, pero sin embargo, sí que decimos, y que un buen observador puede ver claramente. Nuestro lenguaje corporal puede indicarle a la persona que tenemos delante que estamos nerviosos, pues no paramos de movernos, aun cuando nuestros labios digan que estamos en calma. Los ojos llorosos, la cabeza gacha, transmiten tristeza, aun cuando puedas decir que no te pasa nada y que estás bien.