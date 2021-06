Nunca es tarde para encontrar el trabajo ideal y la edad, más que un impedimento para conseguirlo, puede ser una oportunidad ya no solo por los años de experiencia sino por la importancia de la diversidad en el equipo de trabajo. Encontrar trabajo a partir de los 50 no solo aporta ventajas al propio trabajador, sino también a la empresa, que se nutre de todo el conocimiento que pueda volcar en ella. En Uppers hemos hablado con Eva Espinosa, responsable de selección de Montaner&Asociados para que nos diga qué ventajas puede dar a una empresa que apueste por un perfil sénior.

Ventajas de incorporar un perfil senior en la empresa

¿Cómo afrontar el proceso de selección a partir de los 50?

En este último punto, hay que tener en cuenta que la edad no es un impedimento, sino más bien una oportunidad. Si te pregunta, si te importaría tener un jefe más joven, hay que demostrar que sabes que los altos cargos no se consiguen por edad, sino por lo que aporta la persona. O, por ejemplo, si te preguntan dónde te ves dentro de 10 años, hay que ser sincero. Querer estabilidad puede ser un punto positivo. Y cuando te pregunten qué puedes aportar a la empresa, no olvides destacar tus puntos fuertes relacionados con la edad: experiencia, responsabilidad, madurez, visión global, etc.