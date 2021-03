Los tiempos han cambiado y, nos guste más o menos, nos ha tocado adaptarnos. El teletrabajo se ha ganado un hueco en nuestra sociedad y hemos reconvertido pequeños espacios de nuestro hogar en oficina. Estas adaptaciones no solo han afectado a la forma en la que trabajamos, sino también a la relación que tenemos con nuestros puestos. En este clima de variaciones constantes, en el que los horarios se ven cada vez menos definidos y en el que más de la mitad de la población asegura tener más dificultades para conciliar, ha surgido un nuevo concepto el 'workism' . Hablamos con Fernando Vidal , sociólogo y director de la Cátedra Amoris Laetitia de la Universidad Pontificia Comillas, para que nos explique a qué hace referencia esta palabra, qué la diferencia el 'workaholism' y cómo puede afectar a una de las decisiones más importantes de la vida, la jubilación.

Un nuevo sentido de vida

Esta tendencia lleva a expandir el trabajo mucho más allá de la jubilación, incluso buscando otros empleos no remunerados pero que nos permitan seguir en activo. Plantea el dejar de trabajar como un punto de inflexión al que no siempre se quiere llegar y no como una liberación. Esto también está generado por el cambio del modelo de envejecimiento. "Una vez pasada la pandemia nos tocará reflexionar sobre el proyecto de vida que tenemos. Ahora mismo hemos personalizado mucho nuestros empleos, los hemos convertido en nuestro proyecto vital y el riesgo es que se acabe convirtiendo en el propósito de vida sin el cuál nos sentiremos vacíos. El trabajo tiende a extenderse mucho más allá de la edad legal de jubilación".