Fiscalmente tributa como un alquiler normal, así es que computa como ingreso, lo que hay que tener en cuenta si se está cobrando una pensión no contributiva u otra prestación sujeta a un tope de rentas. "Hay muchas mujeres mayores que entran en la plataforma para ofrecer una habitación, porque con sus pensiones no contributivas no les llega para vivir, pero no pueden hacerlo porque si ingresan 200 euros al mes perderían la pensión", creemos que es muy injusto y habría que cambiar la Ley para estos alquileres sociales, se queja Eduardo Fierro.