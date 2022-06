Es fácil caer en la tentación de una oferta muy barata, pero estos anuncios que combinan precios excesivamente bajos con alojamientos muy atractivos suelen ser falsos. Demasiado bueno para ser verdad. Si un propietario quiere hacer demasiados cambios durante el proceso de reserva (envía direcciones de contacto que no coinciden con el anuncio, te ofrece un anuncio diferente que no estaba en la página, etc.), te mete mucha prisa, cae en incoherencias o te dice que reside en el extranjero y no puede enseñarte el piso podría existir detrás un delincuente que quiere evitar su localización.