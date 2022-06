En la cesión de una vivienda tú seguirás siendo el propietario del inmueble, y lo único que cedes es el uso y disfrute del mismo, no su propiedad. En eso se diferencia de la donación o la venta , modalidades en las que el cesionario, tu hijo siguiendo este ejemplo, se convertiría en propietario y tú perderías cualquier derecho sobre el inmueble. También difiere del alquiler, ya que no recibes ninguna contraprestación económica.

Según el artículo 1740 del Código Civil, el comodato e s un contrato de préstamo por el que "una de las partes entrega a la otra alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva" . Con esta figura jurídica entregas tu vivienda para un uso o duración d eterminada . En este caso solo podrás reclamar tu casa cuando se haya concluido el uso para el que se prestó, a no ser que tengas urgente necesidad de ella. Así pues, aunque te pueda parecer más engorroso, hacer un contrato es la mejor opción para ceder la vivienda con garantías legales para todos .

Además de los datos personales y del inmueble, debe quedar claro que en el acuerdo no hay transacción económica (alquiler u otros pagos) y también conviene especificar quién se hará cargo de los costes de suministros, reparaciones o mantenimiento, comunidad, etc.

Además, en el contrato puedes fijar las cláusulas que estimes convenientes , siempre que no sean contrarias a la Ley. Por ejemplo, puedes ceder tu casa fijando claramente la fecha en la que tu hijo debe abandonar el inmueble, dejando también por escrito la posible indemnización económica en caso de no hacerlo.

Respecto a la tributación, al no haber ganancias derivadas del rendimiento de capital inmobiliario ni incremento de patrimonio alguno, las repercusiones fiscales son mínimas. Si está demostrado el carácter gratuito de la cesión, y quedando claro que no se trata de un alquiler, únicamente tendrás que tributar como propietario que sigues siendo de un inmueble que no estás explotando económicamente. No estás exento del pago del impuesto del 2% del valor catastral que establece la Ley de IRPF para los inmuebles urbanos que no generan rendimientos de capital. O del 1,1% en el caso de que el inmueble se encuentre en un municipio en el que el valor ha sido revisado.