Con la llegada del verano puede resultar difícil combatir el intenso calor que se cuela en casa si no cuentas con instalaciones de aparatos de climatización o aire acondicionado. Pero no te preocupes, porque hay varios secretos que pueden ayudarte a mantener la casa fresca sin aire acondicionado y hacer que este caluroso verano sea un poco menos duro. Hay muchos métodos tradicionales que van a ayudarnos a bajar la temperatura del hogar. ¡ Te contamos doce trucos para mantener la casa fresca sin aire acondicionado !

El ventilador de pie, ¡qué gran invento! ¿Pero se trata solo de prenderlo y nada más? La respuesta es: no. Úsalo inteligentemente. Para mantener la casa fresca, ponlo cerca de una corriente de aire para renovar el aire. Durante las noches, ponlo al lado de la ventana abierta para expulsar el calor del ambiente y dejar que entre un poco de aire más fresco en el hogar.

Instintivamente, ante el primer aumento en la temperatura buscamos la sombra de las plantas, y es que ellas ayudan no solo a embellecer nuestros ambientes sino también a absorber el calor y la humedad en las habitaciones. Con plantas de interior como la mala madre o los helechos y vas a notar la diferencia. Si tienes poco espacio puedes hacer un terrario con cactus o suculentas , que, además, requiere de muy poco cuidado. Además, riega el suelo de tu jardín, terraza o balcón cuando cae el sol para refrescar un poco la superficie, ya que en esos lugares suele concentrarse mucho el calor durante el día.

Una buena idea para mantener la casa fresca, sobre todo después de uno de esos días de calor agobiante es fregar el suelo. El agua va a ayudar a bajar la temperatura y darle una sensación agradable al hogar . Además, en verano solemos pasar tiempo descalzos, por lo cual no va a estar de más limpiar el piso con más frecuencia.

Para que el calor no se filtre hacia el interior de la vivienda, conviene crear un entorno oscuro manteniendo las persianas bajadas, así como las cortinas, sobre todo en las horas centrales.

Comprobar que no hay problemas en los cerramientos de las ventanas de tu hogar que facilitan que se introduzca más calor del esperado. El aislamiento térmico en las ventanas también evitará que tu casa sea demasiado fría en invierno.

Es decir, apagar todos los dispositivos electrónicos que no se precisen en ese momento , ya que por pequeños que sean emiten calor. Los electrodomésticos es recomendable que estén en estancias aisladas de resto. Aísla la cocina del resto de la vivienda para que el calor que se produce al cocinar o utilizar el resto de los electrodomésticos no pase a las demás estancias.

Es mejor no generar humedad dentro de casa para evitar el bochorno. Si puedes, no laves la ropa con agua caliente y no las tiendas dentro de casa.