Te das cuenta cuando desdoblas tu jersey maravilloso para las noches más frescas del verano y compruebas la existencia de ciertos pequeños agujeros. Tras comprobar que esos agujeros no han sido provocados al engancharse en la lavadora o en el tendedero lo más posible es que entre tu ropa vivan varias familias de polillas.

Tras los hueves nacen sus larvas que necesitan la proteína de las fibras naturales para crecer, así que se alimentan de los textiles húmedos y de desechos orgánicos como la queratina. De este modo, aprovechan para alimentarse cuando se guarda en el armario una prenda de ropa que no está seca completamente o que no se ha lavado y tiene manchas de sudor, restos, comida… A veces evitamos lavar demasiado ciertas cosas que apreciamos y que son de tejidos naturales como el cachemir para no estropearlas y nos estamos arriesgando a que sean agujereadas por una larva de polilla.