Toda comunidad de propietarios cuenta con la figura del presidente, que es quien la representa legalmente ante terceros para la contratación de obras o servicios, exigir el pago de deudas o en el ámbito judicial, entre otras responsabilidades y obligaciones por el bien de ésta y de los vecinos. De este modo no puede tomar ninguna decisión de forma unilateral. Sin embargo, hay limitaciones o eximentes para asumir la función de presidente. Desde Uppers hemos revisado la normativa al respecto para saber quién no puede ser presidente de la comunidad de vecinos.

En algunas comunidades de vecinos, donde ningún propietario se postula como presidente, está establecido que el cargo sea rotatorio o bien se determina por sorteo de modo que todos y cada uno se responsabilicen en algún momento obligatoriamente. Según la Ley de Propiedad Horizontal cabe la posibilidad de presentar ante la junta de propietarios o si es necesario ante un juez, dentro del primer mes de nombramiento, diversos motivos por los que no se puede desempeñar el cargo, además del mencionado relativo a la salud. Otro de estos motivos es el laboral y debe justificarse de tal modo que sea evidente la imposibilidad de cumplir las tareas que requiere el cargo de presidente por horarios o viajes, entre otras.

Un tercer motivo es la edad. La normativa no hace referencia a un límite de edad para ejercer la presidencia, pero no obliga a aquellos propietarios que pertenecen a un rango de edad muy avanzado y que ya no están en pleno uso de sus facultades mentales.