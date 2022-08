¿Tienes todo preparado para irte de vacaciones? ¿Has hecho una lista de todas las comprobaciones que debes hacer antes de salir por la puerta? No te olvides de los electrodomésticos. Muchos de ellos se pueden quedar desenchufados para evitar el denominado consumo fantasma, y otro muy importante como es el frigorífico cuenta con el modo vacaciones, una prestación muy útil cuando vas a estar ausente. Es la manera perfecta de dejarlo mientras te mantienes ausente, de forma que no pierdes la comida congelada y se optimiza el consumo de energía. El frigorífico es el único electrodoméstico del hogar que está encendido permanentemente, por lo que resulta sensato pensar que mientras no estés en casa te puedes permitir dejarlo en algo parecido a un modo de reposo.