Por norma general, estos delincuentes suelen actuar por las noches , cuando la visibilidad es más reducida, y de manera muy sigilosa , empleando herramientas para no hacer ruido y evitar, así, ser descubiertos. Estos robos, además, no suelen limitarse a un único portal, sino que pueden llegar a extenderse por todas las viviendas y establecimientos de una misma calle.

En los meses de verano, los robos en los hogares suelen aumentar. Si quieres reducir los riesgos de sufrir un posible allanamiento de morada, es recomendable que inviertas en seguridad del hogar y que pongas en práctica algunos consejos, como no hacer tus planes públicos en las redes sociales, no desconectar todos tus aparatos eléctricos o no bajar por completo las personas. Y por supuesto, antes de poner rumbo a tu destino, no te olvides de comprobar si has cerrado todas las puertas y ventanas.