Si has vivido de alquiler puede que te haya pasado ya. Te surge otra oportunidad en un piso más grande, o más cerca del trabajo, o incluso en otra ciudad, y decides mudarte. Dejas la vivienda tal y como te la habían entregado, pero el propietario se niega a reintegrarte la fianza íntegra. Te lo justifica argumentando que el parqué está rayado, o que has hecho un agujero en la pared sin permiso, o sencillamente en que lo has dejado muy sucio. Te quedas con una sensación a medio camino entre el robo y la impunidad. ¿Puede tu casero quedarse con la fianza? ¿Qué puedes hacer al respecto?