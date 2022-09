La picaresca típicamente española nunca descansa. Y menos en tiempos de dificultades económicas y problemas para acceder a una vivienda. El último ejemplo consiste en ponerte delante de tus narices un piso que parece diseñado para ti, una casa estupenda a un precio insuperable. Pero esa casa de tus sueños tiene un problema: que no existe . En realidad es un cebo para que mandes tus datos personales, como el DNI o tu última nómina , con la excusa de realizar una reserva, información que se usa o se vende para alquilar pisos, pedir créditos y financiar compras . Es la estafa del alquiler fantasma , y cada vez está más en auge.

La compañía comparadora de seguros de impago de alquiler Arrenta ha alertado de que, en la pasada primavera, recibió una amplia variedad de consultas de clientes que habían sido víctima de este engaño. Los inquilinos habían visto anuncios de viviendas especialmente interesantes con precios muy ajustados, y "cuando se ponían en contacto con el supuesto arrendador les solicitaban sus datos personales, DNI y última nómina, para ver si eran aptos para contratar el seguro de impago y poder alquilar la vivienda ". Las prisas por no quedarse sin lo que aparentemente es un 'chollo' incitan a caer en el engaño.

“A través de una web de anuncios de alquiler, encontramos un piso a un precio que de media era un 25% menor que los pisos de similares características. Lo alquilaba un particular, que insistía en que no alquilaría a través de una agencia”, relataba Cristina, una de las afectadas por esta estafa, y que contó cómo se dieron cuenta del engaño. “De repente el anuncio del alquiler desapareció de la web. En Arrenta, nos comentaron que no se había tramitado ninguna petición con nuestros datos”.