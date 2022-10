Si has conseguido ahorrar una cantidad de dinero, has recibido un bonus laboral o simplemente has ganado un pellizco en la lotería, es posible que te hayas planteado usarlo para amortizar la hipoteca. Y también es probable que te hayas preguntado si es este un buen momento para hacerlo. En un escenario como el actual, con el euríbor disparado, en realidad en términos financieros habría pocas dudas: cuanto más altos están los tipos mayor es el ahorro de intereses. Pero los expertos insisten en que hay que tener en cuenta otros aspectos, como las comisiones, los plazos del préstamo, los incentivos fiscales o tus necesidades de liquidez.