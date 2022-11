Las casas pasivas son un fenómeno que empieza a estar de moda y que parece imparable. Si aún no has oído hablar de ellas debes saber que son construcciones creadas con criterios bioclimáticos. A primera vista no se distinguen del resto, pero en ellas todo está pensado al milímetro para reducir el consumo al máximo. De hecho, sus dueños pueden ahorrar hasta un 70 por ciento en energía.