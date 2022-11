La actual situación de crisis económica está afectando también a las comunidades de vecinos con la proliferación de los propietarios morosos , aquellos que no pagan servicios como el agua, la luz, las reformas o los servicios de limpieza. Un vecino que no paga sus cuotas afecta al resto, que tienen que desembolsar más para cumplir con las empresas proveedoras. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Te lo explicamos:

Por ello, se debe analizar qué ha sucedido para que un propietario haya llegado a esta situación de impago. Es importante conocer el motivo por el que el propietario no está efectuando los abonos correspondientes y si este tiene voluntad de realizarlos. Puede ser que no pague porque esté en una mala situación económica (paro, ERTE, etc.) y no pueda hacer frente de momento a los pagos, en cuyo caso la Junta de vecinos debería ser flexible; pero también puede tratarse de un moroso 'profesional' que no paga simplemente porque no quiere.